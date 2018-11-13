Büyükşehir Personelini Kucaklıyor

Personele, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç,çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Kula ilçesini ziyaret ederek MASKİ ve belediye personeliyle toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Faik Şentürk ve Tuncay Ergün, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok,Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mikail Bulut da katılım sağladı.

"EKİP UYUMUNA VURGU YAPTI"

Düzenlenen toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç," Hep birlikte Manisa'mıza güzel hizmetler yaptık. Yaptığımız her hizmette her bir personelimizin emeği var. Ekip uyumu içerisinde tüm personelimiz özveriyle çalışarak en iyi şekilde vatandaşımıza hizmetlerimizi yansıtıyor" dedi.

"PERSONELİ UYARDI"

Konuşmasının sonunda personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyaran Genç," Belediye içerisinde ve sahada çalışan çok sayıda personelimiz var. Olası bir kazada meydana gelebilecek kazalar telafisi olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Bu anlamda personelimizin çalışırken önce iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlemini almasını rica ediyorum" dedi.