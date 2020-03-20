Büyükşehir, personelinin kullandığı maskeyi üretiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinin ihtiyacını karşılamak için maske üretiyor.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla KAYMEK bünyesinde maske üretimi gerçekleştirilerek, dezenfekte ekipleri başta olmak üzere sahada çalışan personelin de kullanımına sunuldu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında KAYMEK bünyesindeki 10 öğretmen maske üreterek hem maske ihtiyacı karşılanmış oluyor hem de tasarruf sağlanıyor.

Kaynak: AA