Büyükşehir satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı

24 Şubat Pazartesi günü başlayan yarışmaya genel kategoride 45 takım, kızlar kategorisinde ise 12 takım katılarak toplamda 283 sporcu katılım gösterdi.

Turnuvada öğrenciler kıran kırana mücadele vererek maçlarda çekişmeli dakikalar yaşadı.

Genel ve kızlar kategorisinde derece elde eden sporculara yarışma sonunda kupa ve başarı belgeleri verildi.

Genel kategoride; Cengiz Topel İlkokulu birinci, Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu ikinci, Akdeniz İlkokulu üçüncü ve Antakya İlkokulu dördüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Özel Hatay Doğuş Okulları birinci, Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu ikinci, Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu'nun 2.Takımı üçüncü ve Gümüşgöze İlkokulu dördüncü oldu.