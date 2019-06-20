20.06.2019 11:14
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Büyükşehir satrançta zirvede

Büyükşehir satrançta zirvede

Büyükşehirli satranççılar, sezonun son yerel organizasyonu olan 'Nilüfer Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.

Büyükşehirli satranççılar, sezonun son yerel organizasyonu olan 'Nilüfer Hızlı veYıldırımSatranç Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.

TürkiyeSatranç Federasyonu'nun il temsilciliği faaliyet takviminde yer alan ve Nilüfer İl Temsilciği ileBursa Büyükşehir BelediyesporKulübü'nün birlikte düzenlendiği 'Nilüfer Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası' 62 sporcunun iştirakiyle tamamlandı. Büyükşehir BelediyesiFethiyeSpor Kompleksi'nde düzenlenen sezonun son yerel organizasyonuna Büyükşehir Belediyesporlu sporcular damga vurdu. Yeşil-beyazlı sporculardan Ervin Özkan Hızlı Satranç'ta birincilik elde ederken, Berat İlker beşinci olarak turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. İlk dört basamağın tamamında Büyükşehirli sporcuların yer aldığı Yıldırım Satrançta ise Ataberk Eren şampiyonluk sevinci yaşarken, Ervin Özkan ikinci, Ediz Gürel üçüncü ve Canalp Cansun dördüncülük madalyasını aldı.

Sporcuların elde ettiği 6 derece ile en fazla madalya toplayan takım unvanını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu organizasyonun ardından da zirvede yer aldı. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyespor,Yıldırım,Güncel

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