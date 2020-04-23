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Büyükşehir Şehir Tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara evde bayram havası yaşattı.

23.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:38
Büyükşehir Şehir Tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı
Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara evde bayram havası yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleye devam ederken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, bu kapsamda çocuklara evde bayram havası yaşatmak amacı ile masal kahramanlarının kostümlerini giydi. Şehir Tiyatroları gezici tırı ile kentin birçok noktasını ziyaret eden oyuncular, çocuklara ve ailelerine eğlenceli bir 23 Nisan geçirmesini sağladı.

Aileler ve çocuklar balkonlara çıkarak 23 Nisan coşkusunu yaşama fırsatı buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Tiyatroları, 23 Nisan, Güncel , Haber
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