Büyükşehir şehri ekolojik dönüşümle güzelleştiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri'nin daha renkli bir görünüme sahip olabilmesi için şehri çiçek bahçesine dönüştürürken, bu çalışmalarında çevre ve tasarrufu ön plana çıkartıyor. Büyükşehir ekipleri, ekolojik dönüşümü dikkate alarak daha az su isteyen ama daha renkli görüntüler sağlayan bitkilerle şehri donatıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin daha güzel bir görünüme sahip olması için birbirinden güzel çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ekolojik dönüşüm çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları, peyzaj uygulamalı çalışmaları, mevsimlik çiçek dikim çalışmaları ile ekipler Kayseri'yi muhteşem bir görünüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerince ekolojik dönüşüm çalışmalarıyla çok suya ihtiyaç duyan çim yerine daha az suya ihtiyaç duyan ama görselliği çok daha güzel olan çalı grubu bitkileri orta refüjlerde ve orta refüj kavşaklarında dikildi. Bu sayede hem su tasarrufu sağlandı, hem de Kayseri'nin güzelliğine güzellik katıldı. Ayrıca 15 Temmuz Bulvarı başta olmak üzere, pek çok kavşakta ve bulvarda ağaçlandırma ve peyzaj uygulamaları çalışmaları yapıldı. Buna göre 543 adet yapraklı ağaç, 700 adet ibreli ağaç, 212 bin 448 tane hercai menekşe gibi birçok dikim gerçekleşti.

Cumhuriyet Meydanı, Mimarsinan Parkı, Kurşunlu Parkı gibi şehir merkezinde bulunan alanlara ise orta refüj ve orta refüjlerde bulunan tüm çiçek potlarına farklı desen ve şekillerle birbirinden güzel çiçekler dikerek Kayseri'nin güzelliğine güzellik katan Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Kayseri'yi adeta görsel bir şölene dönüştürdü. Park ve mesire alanlarında ise çim biçimi, sulama, gübreleme, budama ve bu alanlardaki park donatılarının bakım onarımları da düzenli şekilde yapıldı. - KAYSERİ