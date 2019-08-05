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Büyükşehir sevgi eli uzatmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz evde bakım hizmetlerine aralıksız sürdürüyor.

05.08.2019 17:25 Büyükşehir sevgi eli uzatmaya devam ediyor

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi geçmiş yıllarda başlattığı ve büyük beğeni toplayan "Sevgi Eli Uzatıyoruz" projesi ile 400'den fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa düzenli olarak bakım hizmeti veriyor. Saç ve sakal traşı, saç bakımı, yıkama, tırnak kesimi ve bakımı gibi hizmetlerin verildiği projeden, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlar faydalanabiliyor.

Özellikle hasta, engelli ve yaşlı yakınlarının projeden memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların 0535 106 62 90- 0530 915 03 51'i arayarak bu projeden ücretsiz olarak faydalanabileceklerini belirtti.

Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımının zor olduğunu ve uzman personeller tarafından yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar ise projeyi hayata geçiren Başkan Büyükerşen ve ilgili personellere teşekkür ettiler.


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Kaynak: Bültenler

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