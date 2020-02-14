Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmadı

Kış şartlarında büyük sorun olan yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya belirli aralıklarla yiyecek takviyesi yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi doğada ki hayvanları unutmadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipler tarafından Malatya'da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutlarında toplanan ekmekler, Malatya genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler, mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beylerderesi, Onbin Konutlarının bulunduğu alan ile 1. Organize Sanayi Bölgelerine bırakıldı. Ayrıca kanatlı hayvanlar için de bol miktarda yem belirlenen alanlara bırakıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ayrıca Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında bulunan hayvanların da bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Barınağa getirilen hayvanlar her türlü bakım ve tedavileri yapılarak barınakta kaldıkları süre içerisinde hazır mamalarla besleniyorlar.

Barınağın kapalı alanları alttan ısıtmalı olup hayvanlar soğuk kış günlerinde üşümüyor ve gıda ihtiyacı duymuyorlar. Yavru hayvanların kaldığı barınak bölümlerine ise kalın talaş serilerek hayvanların üşümelerinin önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu bu çalışmalarla sahipsiz olan hayvanların da ilgiye, sevgiye ve merhamete muhtaç olduğu, onlarında bir can taşıdığının bilinmesi gerektiği vurgulandı.