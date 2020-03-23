Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor - Haberler

Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor

Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planı kapsamında birçok önlem alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vatandaşlara 'Evde Kalın' çağrısı yaparken bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor.

23.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:29
Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor

Sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan duyarlı kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi de mama desteğini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi korana virüs salgınına karşı yeni önlemler alarak etkin mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Mart ayı başında Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planını harekete geçiren ve birçok önlem alan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanların gıda ihtiyaçlarını karşılayan kafe ve restoranların kapanması nedeniyle sokak canlarına yönelik mama desteğini arttırdı. Sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı cadde ve bulvarlarda Park ve Bahçeler ekiplerince düzenli olarak mama desteği sağlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Eskişehir Kent Konseyi'nin de bu alanda hayvanlara destek olduğunu ifade ettiler. Vatandaşların da kuru mamalar ile sokak hayvanlarına destek olabileceğini ifade eden yetkililer, bu süreçte yalnızca vatandaşların değil hayvan sağlığının da büyük önem taşıdığını, bu yüzden hayvanlara yemek yerine kuru mama verilmesi konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istediler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Eskişehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzaktan eğitimde ilk dersi veren Bakan Selçuk, velilere seslendi Haberler
Uzaktan eğitimde ilk dersi veren Bakan Selçuk, velilere seslendi
Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs, evinde yakalandı Haberler
Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs, evinde yakalandı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor Haberler
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
HDP’li iki belediyeye kayyum atandı Haberler
HDP'li iki belediyeye kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüse karşı 4 öneri Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Virüsü 15 dakikada tespit edebilen hızlı tanı kitleri yurda getirildi Haberler
Virüsü 15 dakikada tespit edebilen hızlı tanı kitleri yurda getirildi
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü Haberler
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü

Son Dakika Güncel Haberleri

Koronavirüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi - Haber Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı - Haber BURSA Köpeğin motosiklet üzerinde seyretmesi kamerada - Haber ERZURUM Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı - Haber "Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar - Haber Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi - Haber Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading