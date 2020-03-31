Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bıraktı.Korona virüs salgını sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. 'Evde kal' çağrısıyla birlikte boşalan sokaklarda, sokak hayvanlarının beslenme imkanı azaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de harekete geçerek, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bırakan ekiplere Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam ve Veteriner Hekim Mehmet Bayram eşlik etti.Sokak hayvanlarının beslenmelerine salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösterdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, "Bir kap mutluluk' adıyla sevimli dostlarımız için düzenlediğimiz kampanyamıza dileyen tüm vatandaşlarımız katılabilir. Unutmayalım ki, sokak hayvanları bizim ilgi ve sevgimize muhtaç." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA