Büyükşehir Somalı muhtarlar ile buluştu

Toplantı programına Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi mahalle muhtarları ile yaptığı toplantılarına 2020 yılında da devam etti. 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısı Soma ilçesinde gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MASKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları, Soma Belediyesi şube müdürleri ile Somalı muhtarlar katıldı.

Somalı Muhtarlara Seslendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, muhtarlara yönelik yaptığı konuşmasında, "Gerek kaymakamlık, gerek koordinatörlük gerek Soma Belediyesi'nin sizlerle sık sık toplantısı oldu ama ilk defa hem Soma Belediyesi, hem de Büyükşehir Belediyesi olarak bir arada sorularınıza yanıt vererek, sorunlarınıza cevap bulmaya çalışacağız. Son günlerde Soma ile bir hayli içli dışlıyız. Özellikle bölgesel ısıtmadan kaynaklı stres ve sıkıntıları birlikte yaşadık. Bu sene çözümü bulduk. Bundan sonraki sene için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem ilçe belediye başkanımız konu üzerinde odaklanmış ve çalışma yürütüyoruz. Alternatif çalışmalar üzerinde de duruyoruz. Bugünkü toplantımızın asıl amacı ilçede, sizlerin yaşadığı sıkıntıları birinci ağızdan bizlerin dinlemesi hem MASKİ'nin hem Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri burada. Notlarımızın alınması bunların tekrar hafızamıza kazınması. İlk dönem muhtar olan arkadaşlarımızın dışındaki önceki dönem muhtarlarımız şunları diyebilirler 'Biz sorunlarımızı dile getiriyoruz ama çözüm noktasında söylediğimiz her şey çözülmüyor' diye bilirler. Bu konuda verecek cevaplarımız var. Sorunları dinlemek istiyoruz, hafızamıza kazınsın istiyoruz ki çözüm bulabilelim. Çözüm bulabilmenin yolu da maddiyattan geçiyor. Yapacağımız her türlü faaliyet paraya dayalı. Biz sorunları dinledikçe, sorunları öncelik durumuna göre belirliyoruz, eldeki kaynaklara dayalı olarak. Bu yüzden sizleri dinlemeyi önemsiyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz. Bunları tekrar tekrar dinlemeyi önemsiyoruz çünkü bunları bir önem sırasına koyarak eldeki kaynaklarla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi gelirinin yüzde 52'sini doğrudan yatırıma ayıran bir belediye. Bu Türkiye'deki en yüksek oran. Bütçenin yüzde 52'si direk yatırıma gidiyor. Sayıştay raporlarına baktığınız zaman da personel giderleri dahil olmak üzere amortisman giderleri dahil olmak üzere belediyemizin diğer bütçe giderleri çok düşük kalemler tutuyor. Yüzde 52'lik bir bütçeyi ayıran hiçbir belediye Türkiye'de yok, bunu da bilmenizi istiyorum" dedi.

"Soma bizim için, herkes için önemli"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın ardından muhtarlara seslenen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu toplantının yapılmasını kendisinden ben rica ettim. Daha önce birçok kez toplantı yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile böyle bir toplantı yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Sağ olsun bizi kırmadılar. Tüm ekibiyle birlikte Soma'dalar. Onları da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Böyle birinci ağızdan, ihtiyaçlarımızı paylaşmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Aytaç Yalçınkaya, bölgesel ısıtmaya da değindi. Soma bizim için, herkes için önemli. Muhtarlarımız da burada, onlar bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız. Kısa da olsa Soma ile ilgili olduğu için Soma'nın var olmasında etken, termik santralin çalışmasıydı. Biz bununla ilgili olarak tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Cengiz Ergün ile de istişarelerde bulunarak, Ankara ayağındaki toplantılara da gidiyoruz ama burada hepimize iş düşüyoruz. Biz burada hiçbir zaman baca gazı arıtma sisteminin takılmasına karşı değiliz. Filtrenin mutlaka takılmasını arzu ediyoruz ama ünite bazında takılarak, santralimizin kapanmadan kurulmasını istediğimizi belirtelim. Muhtar arkadaşlarımız da bize bu konuda destek veriyorlar. Hep beraber çalışıp Soma'nın geleceğini ipotek altına aldırmadan hem baca gazı arıtma filtresinin bir an önce takılmasıyla santralin kapanmadan devam etmesini istiyoruz. Maden kentiyiz, enerji kentiyiz. Biz burada maden çıkmadan, kömür çıkmadan büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Muhtarlar Yönelttikleri Sorulara Yanıt Aradı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un yaptığı konuşmaların ardından Yalçınkaya ve Tulup, sorularını yöneltmek üzere sözü muhtarlara yöneltti. Mahalleleriyle ilgili sorunlarını ve taleplerini ileten muhtarlara yanıtları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve ilgili belediyelerin yetkilileri tarafından verildi.

Maden Şehitliğinde İncelemelerde Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Burak Aslay ve Ali Öztozlu, muhtarlar ile yapılan toplantının ardından Maden Şehitliği'ne giderek incelemelerde bulundu. Büyükşehir heyeti maden şehitlerini anmasının ardından şehitlikten ayrıldı.