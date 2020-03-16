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Büyükşehir sporcularından tenis kortunda büyük başarı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ayça Akçayöz ve Tuana Özkan ''12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'' nda performanslarıyla göz doldurarak derece aldı.

16.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:45
Büyükşehir sporcularından tenis kortunda büyük başarı!

"Spor Dostu Gaziantep " anlayışından hareketle gerek ulusal gerekse uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu Ulusal Turnuva Takvimi'nde yer alan ''12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'' na sporcularıyla damga vurdu. Türkiye'de; Gaziantep başta olmak üzere Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Malatya ve Osmaniye'den de katılımın olduğu müsabakalarda büyükşehir adına ter döken Ayda Akçayöz 1'ncilik kürsüsüne çıkarken Tuana Özkan ise 2'nci sıraya yerleşti.

Mehmet Şimşek Tenis Komleksi'nde düzenlenen turnuvanın Erkekler Kategorisi'nde 20 sporcu katılırken Kadınlar Kategorisi'nde 18 sporcu yer aldı. Seyir zevkinin yüksek olduğu kıran kırana geçen mücadeleler ise izleyiciler tarafından takdir topladı.

Büyükşehir Belediyesi adına yarışan Ayda Akçayöz ve Tuana Özkan Gazianteplilerin spora merakının arttığına dikkati çekerek, spora olan desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Gaziantep, Tenis, Güncel

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