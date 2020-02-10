Büyükşehir sporda doludizgin

Eskişehir 'de şampiyon olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-14 Kız Basketbol Takımı 11-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Bölge Şampiyonası'na katılmak için Zonguldak 'a hareket etti. 8 takımın katılacağı turnuva sonucunda Büyükşehir'in Perileri ilk 4'e kalmayı başarabilirse Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Belediye sporcularından bir başka güzel haber de kano branşından geldi. 8 Şubat'ta Adana'da düzenlenen yarışlarda 5 bin metrede Mehmet Ali Duman C1 Tekne Sınıfı'nda Büyük Erkekler Türkiye İkincisi olarak Kano Milli Takımına seçilmeye hak kazandı.

Başarıları ile adından daha önce de söz ettiren Büyükşehir'in Master Yüzücüsü Kezban Yeşer ise Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Masterler Kış Yüzme Şampiyonası'nda katıldığı 5 yarışta 5 altın madalya kazanarak Eskişehir'e büyük bir gurur yaşattı. Yaşar ayrıca 50 metre kurbağalama kategorisinde 1.33.39'luk derecesi ile 70-74 yaş kategorisinde Türkiye rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği başarı dolayısıyla büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar "Eskişehir'de amatör sporlara ve sporculara destek veren Sayın Hocamıza ve sporcusu olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Master yüzücü olarak bundan sonraki yarışlarda da Eskişehir'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim" dedi.