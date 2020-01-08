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Büyükşehir stajyerlerine ergenlik dönemi ile ilgili eğitim verildi

"Ergenlik Döneminin Tanımı, Yaşanılan Sorunlar ile Başa Çıkabilme Metodları ve İletişim" konulu eğitim gerçekleştirdi.

08.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:04Büyükşehir stajyerlerine ergenlik dönemi ile ilgili eğitim verildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Yeşilay Cemiyeti Hatay Şube Müdürü Hidayet Şişkin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Eğitim Programı(AEP) Eğitmeni Derya Ülger ve Büyükşehir Belediyesi stajyerleri katılım gösterdi.

Gençlerin gelişen ve değişen fizyolojik ile psikolojik yapılarına uyum sağlama konusunda da önemli bilgilerin aktarıldığı eğitimde ergenlik döneminde yaşanan korku, endişe, öfke, huzursuzluk gibi durumlarla nasıl başa çıkılacağı anlatıldı.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği eğitimde ergenlik döneminde bireylerin neler yaşadığı, neler hissettiği, psikolojik yapıları ve olası ergenlik problemleri konularında detaylı bilgiler verildi.


Yeşilay Cemiyeti, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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