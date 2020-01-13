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Büyükşehir tarihi Kaleiçi'ni temizledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi Kaleiçi genelindeki metruk alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

13.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:25Büyükşehir tarihi Kaleiçi'ni temizledi
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi Kaleiçi genelindeki metruk alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler poşetler dolusu çöp çıkarttı.

Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi'nde İmaret, Tuzcular ve Kılıçlarsan mahallelerindeki metruk halde bulunan alanlarda, Üç Kapılar (Hadrianus Kapısı) ve surlarında temizlik yaptı. Kentin en önemli turizm merkezlerinden tarihi Kaleiçi'nde görsel olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kaleiçi'nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan metruk alanlar temizlenerek, çıkan atıklar tahliye edildi.

Ekipler ayrıca ara sokaklar ve boş arsalarda temizlik ve süpürme işlemi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri Tophane surlarında da temizlik çalışması yürüttü. Sur diplerindeki çöp yığınları toplandı. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği uygulamadan oldukça memnun kalan Kaleiçi esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tophane, Güncel

Kaynak: İHA

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