Büyükşehir Tecrübelerini Diğer Belediyelerle Paylaşıyor

Temiz bir çevrenin sağlanması ve korunması için hafriyat dökümlerinde denetim ve kontrollerin sıkı bir şekilde yapılması gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde hafriyat toprakları, inşaat ve yıkıntı atıklarını, çevre ve insan sağlığını olumsuz şekilde etkilemeden dolgu sahalarında bertaraf ediyor. Büyükşehir Belediyesi yapılan denetim, kontrol ve diğer çalışmalardan edinilen deneyim, tecrübe ve bilgi birikimini, diğer belediyelerle paylaşıyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yönetici ve teknik personeller, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR'DEN ZİYARET

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kocaeli sınırları içerisinde üretilmiş olan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının oluşumundan berterafına kadar tüm süreçteki iş, işlemler, faaliyetler ve Hafriyat Araçları Uygu Takip Sistemi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ve diğer deneyimlerini 25 Büyükşehir Belediyesi ve 10 il belediyesiyle paylaşıyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetici ve teknik personelleri Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiler. Ziyarette Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğünün tüm faaliyetleri hakkında, ziyarette bulunan personellere bilgiler verildi. Yönetici ve teknik ekibe hafriyat sahaları gezdirilerek yerinde bilgiler aktarıldı.

TEMİZ ÇEVRE İÇİN TÜM İMKÂNLAR KULLANILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkileri çerçevesinde, insan ve çevre sağlığı acısında temiz bir çevrenin olması için tüm imkanlarıyla çalışıyor. Hafriyat toprakları, inşaat ve yıkıntı atıkları İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri çevrenin kirlenmemesi ve kaçak dökümlerin önüne geçebilmek için denetim çalışmaları kapsamında deniz uçağı, drone, mobil araçlar, uydu takip sistemi, hafriyat yönetim sistemi, mobese kameraları ve diğer birçok teknik donanımlarla faaliyet gösteriyor. Yapılan denetim çalışmalarıyla şehrin estetik ve siluetinin bozulmasına, görüntü ve çevre kirliliğinin oluşmasının önüne geçiliyor. Yönetmelikle belirlenen kurallar çerçevesinde hafriyatların taşınması, geri kullanımı veya bertaraf edilmesi takip ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm deneyim ve bilgi birikimlerini diğer Büyükşehir Belediyesi ve il belediyeleriyle paylaşıyor.