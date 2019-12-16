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Büyükşehir tiyatrosuna 3 ödül birden

Türkiye'nin tek sahne sanatları dergisi olan ve 7 yıldır emek ve başarı ödülleri ile Anadolu'daki tiyatroları teşvik eden Yeni Tiyatro'nun, üç ayrı ödüle layık gördüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ödüllerini İstanbul'da düzenlenen törende aldı.

16.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:43Büyükşehir tiyatrosuna 3 ödül birden

'nin aylık olarak çıkan tek sahne sanatları dergisi olan, tiyatronun yanı sıra operaya, baleye ve çağdaş dansa da yer veren Yeni Tiyatro Dergisi, son 7 yıldır da emek ve başarı ödülleri organizasyonu düzenliyor. Koordinatörlüğünü Yüksel Yetkin'in, Jüri Başkanlığını Prof. Dr. Erbil Göktaş'ın yürüttüğü Derginin düzenlendiği emek ve başarı ödüllerinin jürisi ise Mustafa İri, Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Hacer Özbek ve Şule Kazgan yaptı. Jürinin titiz incelemeleri sonucu Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Fermanlı Deli Hazretleri adlı oyununu En İyi Geleneksel Türk Tiyatrosu Yapımı ödülüne layık gördü. Yine Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Ben Sinbad adlı oyunu En İyi Çocuk Oyunu seçilirken, En İyi Oyun Müziği ödülü de Fermanlı Deli Hazretleri – A. Murat Gedikli'nin oldu.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kartal Hasan Ali Yücel Sahnesi'nde yapılan ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunu temsilen her iki oyunun da yönetmeni Altuğ Görgü ve her iki oyunda da rol alan oyuncu Aykan Yılmaz katıldı.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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