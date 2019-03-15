Büyükşehir Toplu Açılış Şölenine Hazır

Toplu açılış töreni, 16 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçede hayata geçirilen proje ve hizmetlerin toplu açılışı, 16 Mart Cumartesi günü, saat 17.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Tüm Manisalıları toplu açılış törenine davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mıza kazandırdığımız Sümerpark, Merkez Atık Su Arıtma Tesisi, Gördes Atık Su Arıtma Tesisi, Elektrikli Otobüsler, Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı, Manisa merkez Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, Turgutlu Alparslan Türkeş Kavşağı gibi çok sayıda proje ve hizmetin açılışını gerçekleştireceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin 873 milyon 176 bin lira; MASKİ Genel Müdürlüğümüzün 361 milyon 593 bin lira olmak üzere, 1 milyar 234 milyon 769 bin liralık hizmetlerin açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi Cumartesi günü saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz açılış şölenimize davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler