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Büyükşehir Toplu Taşıma Araçlarını Dezenfekte Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliğinde, Manisa'da şehir içi ve ilçeler arası toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon uygulaması başlatıldı.

10.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:38Büyükşehir Toplu Taşıma Araçlarını Dezenfekte Ediyor

'da her gün binlerce insanın kullandığı toplu taşıma araçlarında, salgın hastalıkların insandan insana taşınmasının önlenmesi amacıyla dezenfeksiyon uygulaması başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulaması kapsamında şehir içi ve ilçeler arası toplu taşımada hizmet veren yaklaşık 200 aracın dezenfeksiyonu yapılacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, Terminaller Şube Müdürü Evren Yıldız ve Toplu Taşıma Şube Müdürü Selçuk Bozkurt da uygulamayı yakından takip etti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile Manisalıların temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmeleri amaçlanıyor. Uygulama ile mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesine de katkıda bulunulması hedefleniyor.


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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