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Büyükşehir toplu taşımada rekor üstüne rekor kırıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu doğalgazlı otobüsleriyle bir günde 89 hatta 82 bin 183 yolcu taşıyarak günlük yolcu taşıma rekorunu kırdı.

30.09.2019 15:03Büyükşehir toplu taşımada rekor üstüne rekor kırıyor
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu doğalgazlı otobüsleriyle bir günde 89 hatta 82 bin 183 yolcu taşıyarak günlük yolcu taşıma rekorunu kırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda şehrin birçok önemli noktasına vatandaşların ev ve iş yerlerine ulaşımını sağlayan UlaşımPark A.Ş., çevre dostu otobüsleriyle bir günde 82 bin 183 yolcu taşıyarak günlük yolcu taşıma rekorunu kırdı. Son açıklanan verilerle Akçaray'dan sonra doğalgazlı otobüsleriyle de günlük toplu taşıma rekoru kıran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için yenilikçi ve problemsiz ulaşım için her gün çalışmalarını sürdürüyor. Çevre dostu 336 otobüsüyle 89 farklı hatla Kocaeli'nin tüm ilçelerine hizmet sağlayan Büyükşehir Belediyesi, her gün ortalama 78 bin kilometre yol yapıyor.

Her gün ortalama 78 bin kilometre yol yapan ve Kocaeli'nin dört bir yanına giden çevre dostu doğalgazlı otobüsler, vatandaşların memnuniyetle tercih ettiği araçlar haline geldi. Türkiye'nin en genç filolarından birine sahip olan Büyükşehir, vatandaşları gitmek istediği yere rahat, temiz ve tam vaktinde ulaştırıyor. Hat 200 ve 250 ile her gün yüzlerce yolcuyu İstanbul'a ulaştıran otobüsler, Kocaeli Üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi'ne öğrencilerin ulaşımını sağlıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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