Büyükşehir toplu taşımaya 20 yeni otobüs daha geliyor
9 Mart Pazartesi günü toplanacak olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Meclis Toplantısı'nda 42 gündem karara bağlanacak olup toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere ise 20 yeni belediye otobüsünün alımı için de süreç resmen başlayacak.
08.03.2020 14:21
9 Mart Pazartesi günü toplanacak olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Meclis Toplantısı'nda 42 gündem karara bağlanacak olup toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere ise 20 yeni belediye otobüsünün alımı için de süreç resmen başlayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 9 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek oturumda ilave 5 madde ile toplam 42 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak.
Meclis üyelerinin bir önceki oturuma ait komisyon raporlarını ve ilçe belediyelerinden Büyükşehir Meclisi'ne gelen kararları oylayacağı toplantıda, yeni dönem asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 30 Milyon TL'lik İller Bankası'ndan kredi alımına ilişkin Başkan Ekrem Yüce'ye yetki verilecek. Öte yandan toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 yeni belediye otobüsünün alımı için de süreç resmen başlayacak. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 9 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek oturumda ilave 5 madde ile toplam 42 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak.
Meclis üyelerinin bir önceki oturuma ait komisyon raporlarını ve ilçe belediyelerinden Büyükşehir Meclisi'ne gelen kararları oylayacağı toplantıda, yeni dönem asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 30 Milyon TL'lik İller Bankası'ndan kredi alımına ilişkin Başkan Ekrem Yüce'ye yetki verilecek. Öte yandan toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 yeni belediye otobüsünün alımı için de süreç resmen başlayacak. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Büyükşehir toplu taşımaya 20 yeni otobüs daha geliyor
Etiketler : Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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