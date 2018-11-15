Büyükşehir, Turistik İlçenin Ulaşımına Güç Katacak

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla inşaatına başladığı Selçuk Semt Garajı'nın yüzde 65'ini tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli turizm lokasyonlarından biri olan Selçuk'ta mimarisi ve donanımıyla büyük beğeni toplayacak semt garajını kazandırmak için geri sayıma başladı. İlçenin yoğun turist potansiyelini göz önünde bulundurularak hem görsel hem işlevsel anlamda özel olarak hazırlanan semt garajının yüzde 65'i tamamlandı.

'Kullanıcı dostu' tasarım anlayışıyla tüm güncel yönetmeliklere uyumlu bir biçimde ve engelli bireylerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlanan Selçuk Semt Garajı'nın dış cephe imalatları, istinat duvarları, mekanik ve elektronik tesisatı, seramik döşemesi ve cam giydirme işlemleri devam ediyor.

YENİ BULUŞMA NOKTASI

Yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla hizmete girecek garaj, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 bin m² büyüklüğündeki arazide inşa ediliyor. İsabey Mahallesi'nde yer alan yeni semt garajı, 16 minibüs ve 15 otobüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına cevap verecek. Selçuk Semt Garajı, yaklaşık 100 araçlık kapalı ve açık otoparklarının yanısıra nitelikli ve ferah bekleme alanları, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal-ticaret alanlarına da sahip olacak