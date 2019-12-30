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Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eren Akkurt ile Esra Karadağ, Avrupa Ümit Genç ve U21 Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde birinci olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı.

30.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:53 Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eren Akkurt ile Esra Karadağ, Ümit Genç ve U21 Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde birinci olarak 'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı.

" Dostu Kent" Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, başarılarını ülke sınırlarının dışına taşımak amacıyla kollarını sıvadı. 14-15 Aralık tarihlerinde Makedonya'da gerçekleştirilen Ümit-Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Esra Karabağ ve Eren Akkurt'un bu seferki durağı Avrupa Karate Şampiyonası olacak.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 28-29 Aralık tarihlerinde düzenlenen Avrupa Ümit Genç ve U21 Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakalarında U21 erkeklerde Eren Akkurt ve U21 kadınlarda da Esra Karabağ birincilik kürsüsüne çıktı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Akkurt'un ve Karabağ'ın performansı göz doldurdu, izleyicilerin beğenisini topladı.

Uluslararası arenada başarılarını kanıtlayan genç sporcular, Gaziantep'te spora ve sporcuya olan desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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