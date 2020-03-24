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Büyükşehir ulaşımda sosyal mesafeye dikkat çekti

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşınmasına yönelik bir genelge yayınladı.

24.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:48
Büyükşehir ulaşımda sosyal mesafeye dikkat çekti

Sağlıklı bir ulaşım için sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, araç sahiplerinin yayınlanan genelgeye uyması gerektiğini belirtti.

Yurt genelinde koronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından salgının yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik bir genelge yayınlandı. Genelgede, toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşınması ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması gerektiği belirtti. Araç sahiplerinin yayınlanan genelgeye uyması gerektiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden koronavirüse karşı ülkemizde topyekün bir mücadele sergileniyor. Bu kapsamda salgının yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik bir genelge yayınlandı. Hem sürücülerin, hem yolcuların sağlığı için sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim. Bu anlamda araç sahiplerinin yayınlanan genelgeye göre hareket etmelerini rica ediyorum" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Araç, Güncel

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