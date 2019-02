Büyükşehir Ulusal ve Uluslararası 164 Ödül Kazandı

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014-2018 yıllarında ulusal ve uluslararası ödüllere adeta ambargo koydu, aldığı 164 ödülle Gazi şehri, gururlandırdı.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz sadece kendi şehirlerimizle değil, ABD'deki, Çin'deki ve Avrupa'daki şehirlerle yarışıyoruz" dedi. Büyükşehir hazırladığı projeleriyle uluslararası alanda yarışa girişti, performansıyla dikkati çekti.Sürdürülebilir enerji dalında ödülBu kapsamda Büyükşehir, Avrupa Konseyi Parlamentosu tarafından verilen Europe Prize ödüllerinde, 2016 yılında ikinci aşama olan "Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü"nün, 2017 yılında üçüncü aşama olan "Avrupa Şeref Plaketi" ödüllünün sahibi oldu, bu sene de büyük ödül olan Europe Prize ödülüne başvurdu. Enerji verimliliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonunda Büyükşehir Belediye Binası Yeşil Bina (BREEAM ın Use) sertifikasını en iyi (Excellent) seviyede almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Tesisi Projesi, Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresinin düzenlediği Uluslararası İdealkent Ödülleri çerçevesinde "Sürdürülebilir Enerji" dalında ödül kazandı.Cumhurbaşkanından sağlık projelerine ödülGaziantep Büyükşehir Belediyesinin sağlıkla ilgili yatırımları ve projeleri ödül getirdi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca '6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda sosyal alandaki "Belediye Hizmetlerinde Dezavantajlı Gruplar" başlığı adı altında açılan; "Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi"nde Büyükşehir Belediyesi "Büyükşehir Belediyeleri" kategorisinde dereceye girmeyi başardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 2'ncilik ödülünü aldı.En iyi kültürel ve doğal mirası koruma ve yaşatma projesi: sanat merkeziEski Adliye Binası'nın Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesine yönelik proje, Sign of the City Awards (SotCA) Gayrimenkul Yarışmasında "En İyi Kültürel ve Doğal Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi" kategorisinde ödül kazandı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) "2015 Yılı Ulusal Destinasyonu" ödülüne sahibi olan Büyükşehir'in 100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı, Dünya Kent Parkları Birliği Uluslararası Büyük Kent Parkları Ödülü (PARKANTEP) çerçevesinde Dünya'nın en kıymetli parkı seçildi.En başarılı büyükşehir belediye başkanıGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınlara ve çocuklara dönük çalışmaları dolayısıyla İtalya Cumhuriyeti'nin En Yüksek Devlet Nişanı olan Liyakat Nişanını, İtalya Cumhurbaşkanı himayesindeki "Minerva Anna Maria Mammoliti" ödülünü aldı. Ayrıca "Golden City Awards 2016 En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" ödüllünün sahibi oldu. Bu ve buna benzer birçok ödülü kente kazandıran Büyükşehir, 4 yılda aldığı 164 ödülle adından söz ettirmeyi başardı, hem ulusal, hem de uluslararası alanda ses getirdi.Asya Belediye Başkanları Forumu ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) başkanlığı olmak üzere iki uluslararası kuruluşun aktif başkanlığını yürüten Başkan Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) dönem başkanlığını yapıyor. - GAZİANTEP