Büyükşehir Umurlu'da temizlik çalışması yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Umurlu'da temizlik çalışması yaptı
09.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:04
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dip bucak temizlendi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katıldığı çalışmalar kapsamında yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar ot biçme makineleriyle biçildi. Vakumlu süpürme aracı eşliğinde süpürülen bağlantı yolları ve sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar, "Mahallemde yapılan temizlik çalışmasından dolayı başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ederim. Ekipler titizlikle çalıştı. Cadde ve sokaklarımızla kaldırımlarımız tertemiz oldu" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Umurlu, Efeler, Aydın, Güncel, Haber

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