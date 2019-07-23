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Büyükşehir,üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Üniversite tercihlerinizde yanınızdayız' sloganıyla öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için 8 merkezde danışmanlık hizmeti veriyor.

23.07.2019 17:07 Büyükşehir,üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Üniversite tercihlerinizde yanınızdayız' sloganıyla öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için 8 merkezde danışmanlık hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına giren öğrencilerin hayatlarının en önemli kararlarını verme noktasında rehber oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, Antalya genelinde 8 merkezde öğrencilerin bilinçli bir şekilde üniversite tercihlerini yapmaları için danışmanlık hizmeti sunuyor. Dileyen öğrenciler, Alanya ASMEK, Altındağ AKBEM, Yenimahalle ASMEK, Lara ASMEK, Uncalı ASMEK, Meltem ASMEK, Kemer ASMEK ve Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde kurulan tercih masalarından uzman eğitimcilerden oluşan ekip eşliğinde tercihlerini yapabiliyor. Öğrenciler 29 Temmuz'a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek.

"Başkan Böcek'e teşekkür"

Üniversite sınavından sonra hangi bölümü tercih edeceği noktasında ikilemde kaldığını ifade eden Elif Dilek, " Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmeti veriyor olması bizim için mutluluk verici. Çünkü tercih noktasında kafamız biraz karışık oluyor. İç mimarlık ya da Çevre tasarımı gibi bölümler var aklımda. Burada detaylı olarak hocalarımızla fikir alış verişi yaparak geleceğimizle ilgili önemli bir karar alıyoruz. Üniversite tercihlerimizde böyle bir hizmetle yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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