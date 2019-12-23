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Büyükşehir üniversitelilere Aydın'ın doğası ve tarihini öğretiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için doğa ve tarih yürüyüşü düzenlemeye devam ediyor.

23.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:37 Büyükşehir üniversitelilere Aydın'ın doğası ve tarihini öğretiyor
Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için doğa ve tarih yürüyüşü düzenlemeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği "ÜniTrekking" etkinliği Aydın'daki çeşitli rotalarda devam ediyor. Aydın'daki üniversite öğrencilerinin sosyal faaliyette bulunmaları için düzenlenen etkinlikte en son 16 kilometrelik İç Karia Yolu Yahşiler-Kullar-Bağarcık yolu yüründü.

Üniversite öğrencilerinin Aydın'ın doğasını ve tarihini daha yakından tanıması için düzenlenen etkinlikte öğrencilere Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel rehberleri de eşlik etti. Öğrencilerin ulaşımları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, yürüyüş yapılan rotalardaki tarihi yapılar da rehberler tarafından tanıtıldı.

Öğrenciler, kendilerini Aydın'ı gizli güzelliklerini tanıma fırsatı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kullar, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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