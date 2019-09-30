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Büyükşehir Vatandaşın Acı Gününde de Yanında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün göreve gelmesiyle birlikte başlatılan taziye ikram hizmeti kapsamında, 2019 yılı içinde 1377 aileye helva-ekmek ikramı, 1442 aileye pide-ayran ikramı yapıldı.

30.09.2019 17:14Büyükşehir Vatandaşın Acı Gününde de Yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların en acılı günlerinde yanında oluyor.

Vatandaşların en acı günlerinde yanında olan ve 'Acınız Acımızdır' sloganıyla taziye ikram hizmetini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 2019 yılında da bu hizmetini başarıyla sürdürdü. Hizmetle ilgili bilgi veren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımızca, şehrimizde vefat eden hemşehrilerimizin ailelerine taziye ikram hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda defin işleminin yapılacağı mezarlığa helva, ekmek ikramı ile taziyenin yapılacağı adrese pide ayran ikramı daire başkanlığımızca görevlendirilmiş olan personellerimizce teslim edilmektedir. 2019 yılı içerisinde 1377 aileye helva-ekmek ikramı, 1442 aileye pide-ayran ikramı yapılmıştır" dedi.


Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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