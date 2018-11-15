Büyükşehir Vatandaşın Zor Günlerinde de Yanında

15 Kasım 2018 Perşembe 12:12



15 Kasım 2018 Perşembe 12:12

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda hizmete giren gasilhane binasında incelemede bulundu. Manisalı vatandaşların zor günlerinde de yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, bu bölgedeki vatandaşların cenaze işlemlerini Osmancalı Mahallesi'nde hizmete giren gasilhanede yapabileceğini vurguladı.Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde yapımına başlanan gasilhane binası geçtiğimiz aylarda hizmete girdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya da hizmete giren gasilhane hizmet binasında incelemede bulundu. Bu bölgede yaşayan vatandaşların cenaze işlemlerini Osmancalı Mahallesi'nde bulunan gasilhanede kısa süre içerisinde yapabileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, "Merkezimiz dışında ilçelerimizde cenaze defin işlemlerini yapabileceğimiz gasilhanelerimiz yoktu. Camii avlularında veya vatandaşlarımız evinde cenazeleri yıkayarak defnediyordu. Bu anlamda Osmancalı Mahallemiz dahil 11 ilçe merkezinde gasilhane binası yapımını talep ettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün olurlarıyla bu konuda çalışmalar başladı. Bu anlamda Osmancalı Gasilhane Hizmet Binamız da yaklaşık 5 ay önce hizmete girdi. Merkezimizde donanımlı bir gasilhane var. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın da cenaze işlemlerini yapabileceği gasilhane binamızı hizmete sunduk" dedi. - MANİSA