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Büyükşehir vatandaşları sporla buluşturuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkı sporla buluşturmaya devam ediyor.

01.11.2019 10:47Büyükşehir vatandaşları sporla buluşturuyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkı sporla buluşturmaya devam ediyor. Kemer'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Fitness Merkezi (ASFİM) yoğun ilgi görüyor.

Antalya merkez ve ilçelerde yer alan 12 spor salonunda profesyonel eğitmen ve diyetisyenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunulan ASFİM'lerde kursiyerler, fitness, ağırlık merkezi, step-aerobik, pilates, yoga, zumba ve temel jimnastik yaparak sağlıklı yaşıyor. Kaliteli bir ortamda, profesyonelce sunulan ücretsiz spor imkanından kursiyerler de oldukça memnun.

Kemer ASFİM, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Haftanın belirli günlerinde kadın ve erkeklere spor imkanı sunan ASFİM'i özellikle ev hanımları, emekliler ve düzenli spor yapan vatandaşlar tercih ediyor. Amaçlarının yoğun iş hayatı ve şehir temposu içerisinde hareketsiz kalan vatandaşlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten ASFİM yetkilileri, Kemerlileri sağlık yaşam için ASFİM'e davet etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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