Büyükşehir ve BÜKSEV'den Ortak Kermes

Gönüllü olarak vakfa destek veren bireylerin, el emeği ürünlerinin satıldığı kermesten elde edilen gelir, maddi durumu yetersiz hasta, hasta yakınları, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Faküllerinde eğitim gören öğrencilere bağışlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı önemli bir sosyal projeye imza attı.Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı iş birliğinde, maddi durumu yetersiz hasta, hasta yakınları, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Faküllerinde eğitim gören öğrencilerin yararına kermes düzenlendi. Gönüllü olarak vakfa destek veren bireylerin el emeği ürünlerinin satıldığı kermes, her ay düzenli olarak tekrarlanıyor.