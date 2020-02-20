Büyükşehir ve MASKİ'den İLBANK Ziyareti

Gerçekleşen görüşmede Manisa 'da yapılacak yatırım ve projeler değerlendirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü makamında ziyaret etti. Başaran ve Aslay, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ'nin il genelindeki projeleri hakkında İLBANK Genel Müdürü Büyük ile fikir alışverişinde bulundu. Projeler ve kredi çalışmalarının da değerlendirildiği görüşmede, Manisa'da hayata geçirdikleri yatırımlarda İLBANK'ın sağladığı destekler nedeniyle memnuniyetini paylaşan Genel Müdür Başaran, "İl genelinde şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik birçok yatırımı tamamladık. Yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ederek yeni projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bu yatırımların hayata geçmesinde İLBANK'tan aldığımız destek çok önemli. Proje ortaklıklarımız ile hem Büyükşehir Belediyemizin hem de MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ilimize hizmetleri devam edecek" dedi. Ziyaretlerinden ötürü Genel Müdür Başaran'a teşekkür eden İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük çalışmalarında başarılar diledi.