Büyükşehir ve MASKİ'den kişisel verilerin korunmasına yönelik eğitim

Manisa Büyükşehir Belediye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bir eğitim semineri düzenledi.

Her iki kurumun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıklarınca organize edilen eğitime MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, BESOT A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yur, MANULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ hukuk müşavirleri, daire başkanları ve personeli katıldı. Belediye hizmeti verirken ilgili kanun kapsamında dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı seminerde, kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin konulara yer verildi. Uzman veri danışmanlarınca yapılan sunumlar yoluyla aktarılan bilgiler sonrasında katılımcılar tarafından uygulama ve işleyişe yönelik sorular sorularak, tüm çalışanların mevzuat hakkında bilinçlendirilmesi sağlandı.