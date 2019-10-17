Büyükşehir ve MASKİ, vatandaşların yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kula ilçesinde yaşanan ani yağışlar sonrasında ilçe merkezinde teyakkuz halindeydi. İlçe merkezinde su biriken noktalar tespit edilerek, gerekli önlemler alındı. Aniden bastıran yağış ile tıkanan rögar kapaklarını ve yağmur suyu ızgaralarını temizleyen ekipler, yağmur sularının sağlıklı bir şekilde deşarjını sağlayarak, vatandaşların mağduriyetini önlendi.

"BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ EKİPLERİ TEYAKKUZ HALİNDE"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Kula ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrasında ilçe merkezindeki bazı bölgelerde su birikintileri yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı ekipler kısa sürede müdahalede bulunarak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dört bir koldan çalıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde Manisalı hemşerilerimiz için çalışmaya, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.