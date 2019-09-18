Haberler » Ekonomi » Haber

Büyükşehir ve ORBEL ihalelerinde şeffaf dönem

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi ORBEL, kurumların işleyiş mekanizmalarının şeffaflık ilkesine uygun olmasını sağlamak amacıyla ihalelerini web sitesinden duyuruyor.

18.09.2019 14:38Büyükşehir ve ORBEL ihalelerinde şeffaf dönem
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi ORBEL, kurumların işleyiş mekanizmalarının şeffaflık ilkesine uygun olmasını sağlamak amacıyla ihalelerini web sitesinden duyuruyor.

Belediye yönetiminde şeffaf olmaya önem verdiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Şeffaflığı esas alarak vatandaşlarımızın belediyeye olan güvenini sağlıyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse belediyemiz iştirakinde bulunan ORBEL'de yaptığımız tüm ihaleleri resmi web sitemizden duyuruyoruz. Bu şekilde halkın belediyeye ulaşabilirliğini arttırmış olup vatandaşın güvenini kazanıyoruz. Vatandaşlarımız şeffaf bir belediyeye ihtiyaç duyuyor. Kazandığımız bu güven de bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi olacak" diye konuştu. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:43 Girişimci kadınlar için 'İyi İşler Dükkan' açıldı
15:40 "Bayraktar Akıncı TİHA ekimde uçacak"
15:40 VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi
15:40 "Konut satışları arttı ama tatmin edici değil"
15:40 Her 10 kartlı ödemeden biri temassız
15:38 "Ukrayna ile türbin motorları konusunda iş birliği yapılacak"
15:36 Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; 'iyi işler dükkan' açıldı