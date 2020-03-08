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Büyükşehir Voleybol Takımı finale kaldı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 1.Lige terfi maçlarında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

08.03.2020 14:14
Büyükşehir Voleybol Takımı finale kaldı
Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 1.Lige terfi maçlarında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lige terfi maçlarında Eskişehir'de Hakkari Sportif Faaliyetlerleri 3-0 yenen Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, finale kaldı.

Büyükşehir finale gelene kadar sırasıyla İstanbul Yeniköyspor'u 3-1, Mardin 47 Spor'u 3-0, Hakkari sportif faaliyetlerleri 3-1 ile geçerek finale kalmaya hak kazandık.

1.Lige Terfi Müsabakalarında final karşılaşması önümüzdeki hafta oynanacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Hakkari, Malatya, Spor
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