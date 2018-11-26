Büyükşehir, Yangının Kötü İzlerini Siliyor

Bu kapsamda Turgutlu ilçesinde ikamet eden Arslan ailesine de Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 adet buzdolabı, 1 adet çamaşır makinesi ve 2 adet çekyat hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili İbrahim Kara ile birlikte, geçtiğimiz aylarda evinde çıkan yangın sonucu mağduriyet yaşayan Arslan ailesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini aileye ileten Ustamehmetoğlu; yangının çıkış sebebi ve sonrasında gelişen olaylar hakkında Netice Arslan'dan bilgiler aldı. 8 yaşındaki oğlunun yaktığı kibriti elbise dolabının içerisine atması sonucu yangının meydana geldiğini; giysilerin hızla tutuşarak yangını büyüttüğünü söyledi. Yangının meydana geldiği anda, odada bulunan 6 aylık bebekleri Meryem'i alevlerin arasından son anda kurtardıklarını ifade eden Netice Arslan, olayda can kaybı yaşanmamasının, kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Yangın sonucu evlerinde kullanılamaz halde birçok eşyanın bulunduğunu belirten Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kendilerinin yaralarını sarmak için 1 adet buzdolabı, 2 adet çekyat ve 1 adet çamaşır makinesi hediye ettiklerini söyledi. Netice Arslan, "Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

USTAMEHMETOĞLU, MERYEM BEBEK İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Arslan ailesinin evinde meydana gelen yangında, son anda kurtarılan Meryem bebek ile yakından ilgilendi. Meryem bebeği kucağına alarak seven Ustamehmetoğlu, uzun ve sağlıklı ömürler diledi.