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Büyükşehir, yaşlı ve kronik hastaların yardımına koşuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle dışarıya çıkamayan yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

24.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:26
Büyükşehir, yaşlı ve kronik hastaların yardımına koşuyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle dışarıya çıkamayan yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor. Başkan Mustafa Demir, "Büyüklerimizin evde kalması sağlıkları için çok önemli. Biz belediye olarak ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınının birinci öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarıya çıkamayanlar ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bütün tedbirlerini alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve yalnız yaşayan vatandaşları ihtiyaçlarını getiriyor. Çözüm Merkezi'ni arayarak erzak siparişi veren vatandaşların siparişlerini alan ekipler, alışverişi yaptıktan sonra kapıya kadar götürüp teslim ediyor. Ekipler, teslimat sırasında da vatandaşlara 14 kurala uymaları gerektiğini de hatırlatıyorlar.

Siz isteyin biz getirelim

Bu zorlu süreci birlikte aşacaklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Küresel bir salgın haline gelen korona virüsü ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaçlarının alacak kimsesi bulunmayan vatandaşlarımıza belediye olarak yardım ediyoruz. İhtiyaçlarını alıp evlerine teslim ediyoruz. Evde kalmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına uymak korona virüse karşı en etkili önlemdir. Bu zor süreci birlikte aşacağız" dedi.

Sosyal medya ile yardım istedi

Epilepsi hastası çocuğu sebebiyle evden çıkamadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e sosyal medya üzerinden yazarak yardım isteyen Yasemin Ekdi'nin Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki evlerine ulaşan ekipler, erzakları genç baba Erkan Ekdi'ye teslim etti. Eşinin 12 yaşındaki kızının sağlık durumu sebebiyle çalışamadığını ifade eden 2 çocuk annesi Ekdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibine teşekkür etti.

Zabıtaları dualarla uğurladılar

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde oturan 66 yaşındaki Fatma Sezen ile kanser hastası annesi 80 yaşındaki Emine Tecer'in un siparişini temin ederek, evlerine götürdü. İhtiyaçlarının karşılandığını gören yaşlı vatandaşlar, zabıta ekiplerini dualarla uğurladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Güncel

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