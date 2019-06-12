Büyükşehir yaz okulları açılıyor

Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Spor AŞ yaz okulları açılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye
'nin en büyük spor okullarından yaz spor okulları 17 Haziran'da açılacak.
14 branş, 18 tesis ve on binlerce öğrencinin faydalanacağı okulların kayıtları online olarak yapılabilecek.
Çocuklara spor yapma ve bir spor branşından kendilerini geliştirme şansı tanıyan kurslar 18 tesiste hizmet verecek.
Yaz okullarına 4-15 yaş arası tüm çocuklar katılabilecek.
Kaynak: AATürkiye
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