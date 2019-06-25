25.06.2019 10:15
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Büyükşehir Yaz Okulları'na kayıtlar devam ediyor

Büyükşehir Yaz Okulları

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi, spor aktiviteleriyle bedensel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla açılan Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'na kayıtlar devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi, spor aktiviteleriyle bedensel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla açılan Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'na kayıtlar devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, 7-15 yaş arası çocuk ve gençlerin yaz tatillerini spor yaparak en iyi şekilde değerlendirmesini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını amaçlayan Yaz Spor Okulları 5 branşta hizmet veriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın deneyimli eğitmenleri eşliğinde sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görecek olan gençler ve çocuklar sporla ilgili önemli bilgiler edinecek, bilinçli spor yapmanın, sakatlıklardan mümkün olduğunca uzak kalarak fiziksel aktivitelere devam etmeyi öğrenmenin keyfini yaşayacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar , Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün, spora çok önem verdiğini, çocukların, gençlerin zihinsel gelişimi ve eğitimi kadar, bedensel aktivitede bulunmalarının önemine her fırsatta değindiğini belirterek, Yaz Spor Okulları'yla, Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular, nesiller yetiştirmeye katkı sağmamayı hedeflediklerini söyledi.

Futbol , basketbol , tenis, yüzme ve güreş branşlarında 7-15 yaş arası gençlere hizmet edecek olan Yaz Spor Okulları'na çocuklarını kaydettirmek isteyen vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi 153 çağrı merkezini arayarak işlemlerini yaptırabilecek. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi , Adana , Spor

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