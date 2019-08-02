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Büyükşehir yaz okulları sona erdi

Büyükşehir Belediyesi'nin, ilköğretim çağındaki çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 17. Yaz Okulları sona erdi.

02.08.2019 13:38 Büyükşehir yaz okulları sona erdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 farklı branşta Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, Emek Eğitim Merkezi ve Alpu'da olmak üzere 3 ayrı merkezde kursların düzenlendiği ESMEK Yaz Okulları sona erdi. 20'si yabancı uyruklu gönüllü olmak üzere 80 öğretici ile 1686 öğrencinin katıldığı yaz okullarında, müzik, resim, bilgisayar, jimnastik, izcilik, seramik, satranç, masa tenisi, voleybol, basketbol, eğlenceli bilim, İngilizce gibi birçok dalda eğitim alan öğrenciler kapanışta eğlenceli bir gün geçirdiler.

Büyükşehir Belediyesi ESMEK Yaz Okuluna katılan öğrenciler, düzenlenen kurslarda yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.


Alpu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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