Büyükşehir YKS sınavına giren öğrencilere maske ve su dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesi sınav merkezlerinde yerini alarak sınava giren öğrencilere ve velilerine maske ile su dağıttı.

Büyükşehir YKS sınavına giren öğrencilere maske ve su dağıttı
27.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:17
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesi sınav merkezlerinde yerini alarak sınava giren öğrencilere ve velilerine maske ile su dağıttı.

Türkiye genelinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin ter dökeceği sınav öncesi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Aydın genelinde sınav yapılan okullarda hazır bulunan AYBA ekipleri, sınava girecek olan öğrencilere ve onlara eşlik eden velilerine maske ile su dağıttı. Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de sınav yapılan okullarda hazır bulunarak vatandaşları sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri özellikle okul girişlerinde yığılma olmaması için vatandaşları uyardı. Ekipler yarın yapılacak olan ikinci oturum öncesinde de okulların önlerinde hazır bulunup maske ve su dağıtımı yapacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek "Gençler; sizlerin başarıları ülkemizin geleceğidir. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Aydın, Güncel, Haber

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