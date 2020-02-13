Haberler » Güncel » Büyükşehir, yolda kalanın yanında - Haber

Büyükşehir, yolda kalanın yanında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek desteği sağladı.

13.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:18Büyükşehir, yolda kalanın yanında
Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, olumsuz hava şartları nedeniyle ve Kahramanmaraş yollarında kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının meydana getirdiği tüm olumsuzlukları en aza indirgemek için çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR da yolda kalan araç sürücüleri ve yolcuların yiyecek ihtiyacını karşıladı.

KAYTUR ekipleri Malatya ve Kahramanmaraş yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin de azalması üzerine araçlarını yolun kenarına çeken sürücülerin yanındaydı. KAYTUR ekipleri araç sürücülerine kumanya dağıttı. - KAYSERİ

Malatya, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:23:02