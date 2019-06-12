Büyükşehir yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Muğla
genelinde sorumluluk alanındaki yollarda 360 Milyon TL yatırımla 2300 km yol çalışmasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde asfalt, yol genişletme ve banket temizliği çalışmalarına devam ediyor.Marmaris
Asparan yolu 2.kat sathi kaplama asfalt çalışması 8.3 km, Ula
ilçesi Elmalı
Mahallesi'nde 2 km, Yemişendere-Muratlar arası 3 km, Menteşe
Çırpı 5 km, Dalaman
Çöymen Fethiye
Nif arası 2 km yol genişletme çalışması devam ediyor. Milas
Gökçeler-Kuzyaka yol genişletme çalışması ise tamamlandı. Ayrıca havaların ısınmasıyla yangın tehlikesine karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri Datça
Knidos, Seydikemer
Kıncılar Çatak
Mahallesi yollarında banket bakımına devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İHAMarmaris
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