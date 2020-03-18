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Büyükşehir yöneticileri görev başında

Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri koronavirüs(COVID-19) riskine karşı olağanüstü toplandı.

18.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:17
Büyükşehir yöneticileri görev başında

Büyükşehir Genel Sekreteri Nihat Tazearslan başkanlığında gerçekleşen toplantıya; genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, hukuk müşavirleri ve denetçiler katıldı.

Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda birbirinden uzak oturarak 1 metre kuralına uyan Büyükşehir yöneticileri, kurum içinde ve il genelinde yapılacakları konuştu. Personel ve vatandaşların alması gereken önlemleri masaya yatıran yöneticiler riskleri en aza indirmek için teyakkuzda olduklarını ifade etti.

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları konusunda ilgili daire başkanlıklarının her türlü ekipman teminini sağlaması konusunda ortak karar alan yetkililer, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile dirsek teması halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Büyükşehir yöneticileri, halka açık hizmet veren lokanta vb. yerlerin hijyeni konusunda yapılan denetimlerin sıklıkla yapılması konusunda da karara vardı.

Büyükşehir personellerinin idari izinli sayılması konusunu da değerlendiren yetkililer, insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunun bilinciyle karar alacaklarını açıkladı.

Muhtarlardan daire başkanlıklarına gelen taleplerin MUBİM sistemi üzerinden sağlıklı bir şekilde yürütülmeye devam edeceklerini belirten Büyükşehir yöneticileri, hizmetlerin yürütülmesi noktasında interaktif haberleşme kanallarının kullanılmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Kurum içindeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasının da kararlaştırıldığı toplantıda vatandaşların gelişmelerden haberdar edilmesi için sosyal medya platformlarının daha da etkili kullanılması görüşünde fikir birliğine varıldı.

Büyükşehir yöneticileri, vatandaşların sağlığı için Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuzda olduklarını toplantı sonunda bir kez daha ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sekreter, Güncel

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