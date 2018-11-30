Büyükşehir Yukarı Görle'de Çevre Temizliği Yaptı

30 Kasım 2018 Cuma 11:38



30 Kasım 2018 Cuma 11:38

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu'ya bağlı Yukarı Görle Mahallesi'nde çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde birçok mahallede sürdürülen kapsamlı temizlik çalışmaları kapsamında, son olarak Karacasu ilçesi Yukarı Görle Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerin koordineli çalışması sonucu Yukarı Görle Mahallesi'nde sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç bakım ve budama işlemi gerçekleştirirken, bağlantı yolları ile sokaklar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından süpürüldü. İş makinaları ile yol genişletme çalışmalarına destek veren ASKİ, kanalların temizliğini sağladı. Ekiplerin ortaklaşa çalışması ile temizlenen yollar ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkandı.Yukarı Görle Mahalle Muhtarı Selçuk Alaca Büyükşehir belediyesinin yaptığı hizmetlerde memnun olduğunu dile getirdi. Alaca, "Öncelikle isteklerimizi bir bir yerine getiren Özlem hanıma teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar birçok hizmetlerini gördük. En büyük sorunumuz olan uçurum kenarlarına çelik bariyerleri yaptılar. İçme suyu hattımız çekildi, parke taşımız döşendi ve piknik alanımız düzenlendi. Bundan sonra da hizmetlerin devam edeceğine inanıyorum" dedi. - AYDIN