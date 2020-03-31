Büyükşehir yüz siperliklerini sağlık çalışanlarına teslim etti

Hassasiyetleri dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden sağlık çalışanları, bugünlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını belirttiler.

Türkiye 'de 80'e yakın kentte 1500'den fazla yazıcı ile başlatılan harekat kapsamında CNC tezgahlar, lazer kesim cihazları ve motorcu kuryeler, bu üretim ve dağıtım konusunda ortak hareket ediyor. 3 Boyutlu Destek Hareketi'ne dahil olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de Bilim Deney Merkezi başta olmak üzere atölyelerinde sağlık çalışanları için ürettiği yüzlerce siperliği hastanelere teslim etti. Şehir Hastanesi Başhekimliği ve Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Polikiniği'ne teslim edilen ilk partinin ardından, Büyükşehir Belediyesi üretimin devam edeceğini duyurdu. Belediyenin gönüllü personellerine hassasiyetleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Bizler onlar üretemeye devam ettiği sürece onlara malzeme desteği sağlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin ve bilimin ışığında yetişmiş doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığını biliyoruz. Büyük risk taşıyan sağlık kuruluşlarında saat mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarımıza bizler de bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız!" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri dolayısıyla teşekkür eden sağlık çalışanları ise vatandaşları zorunda kalmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardılar.

Kaynak: Bültenler