Büyükşehir, Yüzde 50 Hibeli Fidan Dağıtacak

Kocaelili çiftçileri yüksek verimli meyve fidanlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli ceviz fidanı dağıtımı için başvuru almaya başladı. Bu yılsonuna kadar çiftçilere verilecek olan destekleme başvuruları 21 Kasım Çarşamba gününe kadar devam ediyor

21 KASIM'A KADAR

2018 yılsonuna kadar çiftçilere verilecek olan destekleme başvuruları başladı. Fuar içinde yer alan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü veya Kandıra Park Bahçeler Şefliği'ne yapılacak başvurular, 21 Kasım Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.Çiftçiler başvuru işlemleri için güncel ziraat odası belgesi ile gelmeleri gerekiyor.

175 BİN FİDAN DAĞITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar yüzde 50 hibeli olarak 175 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Bu fidanların çoğunluğunu ceviz çeşitleri oluşturuyor. Yaklaşık bin 750 kişiye 155 bin adet ceviz fidanı, 20 bin adet ise çeşitli meyve fidanlarının desteklemeleri yapıldı. Ceviz dikimi yapılacak arazilerin toprak analizleri ücretsiz olarak İZAYDAŞ laboratuvarlarında yapılıyor. Dikimi yapılan meyve bahçelerine, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri tarafından tarım danışmanlığı desteği de veriliyor.