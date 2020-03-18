Büyükşehir Zabıta'dan Koronavirüs Denetimleri

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan eğlence mekanlarını denetledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların korunması ve salgının yayılmasını önlemesi amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılmasına yönelik verdiği kararın ardından; Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri ile Selçuklu, Meram ve Karatay zabıta ekipleri, şehir merkezindeki eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Zabıta ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte koronavirüs nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin fiyatlarındaki denetimlerini de sürdürüyor. Ekipler, yapılan denetimlerde ürünlerdeki fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve fiyatlardaki değişikleri kontrol ediyor.

Kaynak: Bültenler